La version PC de Death Stranding est repoussée au 14 juillet

Initialement prévue pour sortir le 2 juin, la version PC de Death Stranding prend du retard à cause d’un certain virus et se lancera finalement le 14 juillet prochain.

L’information a été relayée par le compte Twitter anglais du jeu qui explique que cette décision a été prise suite à « la fermeture temporaire de KOJIMA PRODUCTIONS. » Etant désormais contraints de travailler à distance, les développeurs préfèrent prendre un peu plus de temps pour concevoir correctement le portage du jeu.

Following the temporary closure of KOJIMA PRODUCTIONS, we have had to delay the PC launch of DEATH STRANDING to July 14, 2020, to allow more development time amidst the current work-from-home orders in place. Thank you all for your patience and continued support!#keeponkeepingon pic.twitter.com/euOmebcdQj

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) April 21, 2020