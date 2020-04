Le jeu vidéo Peaky Blinders: Mastermind présenté avec une sortie cet été

Cela avait déjà été évoqué il y a quelque temps, un jeu vidéo basé sur l’excellente série britannique Peaky Blinders est en préparation. Le studio FuturLab officialise aujourd’hui la chose en lâchant les premières images tout en dévoilant un maximum de détails sur son concept. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de mettre les mains sur ce Peaky Blinders: Mastermind.

Inspiré de la série télé

Comme on pouvait s’y attendre, l’univers de Peaky Blinders est au centre de cette adaptation. L’histoire se situera juste avant les événements de la saison 1 et l’on y retrouvera la famille Shelby qui doit faire face à une nouvelle menace. Tommy semble être le seul à déjouer un certain complot et on y suivra son évolution.

Pour ce qui est du gameplay, Peaky Blinders: Mastermind se traduit par un jeu d’aventure/puzzle qui se joue en vue isométrique où l’on pourra contrôler différents personnages (Tommy, Arthur, Polly, John, Ada et Finn). Chaque mission est une énigme qu’il faudra résoudre et il faudra donc creuser ses méninges pour passer l’ensemble des paliers.

Pour ce projet, FuturLab (Velocity 2X, Mini-Mech Mayhem) s’est entouré de Curve Digital qui officie en tant qu’éditeur (Narcos Rise of the Cartels, Human Fall Flat) mais également de Steven Knight, scénariste de la série, qui supervisera le tout. La sortie est prévue cet été sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.