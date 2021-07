Débrief’ : Skull & Bones, Beyond Good & Evil 2, Yu-Gi-Oh et Dragon Quest 12

Comme tous les week-end, on vous propose un débrief’ en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les temps forts de la semaine et c’était surtout Ubisoft qui était sous le feu des projecteurs. L’éditeur français a refait parler de lui pour Skull & Bones, l’annonce d’un Tom Clancy’s en free-to-play, Beyond Good & Evil 2 ou encore le départ d’un directeur créatif.

On revient aussi sur les différentes annonces de jeux Yu-Gi-Oh par Konami, tels que Master Duel, mais aussi sur le reste de l’actualité avec Aloy qui arrive dans Genshin Impact ou encore une petite information sur Dragon Quest 12.