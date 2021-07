Ubisoft annonce Tom Clancy’s XDefiant, un free-to-play en 6 vs 6

Plutôt que d’attendre son prochain Ubisoft Forward, Ubisoft a décidé de dévoiler son prochain titre aujourd’hui, après nous avoir donné rendez-vous la veille. On nous avait alors annoncé un nouveau titre dans l’univers Tom Clancy’s, et c’est donc Tom Clancy’s XDefiant qui a montré ses premières images.

Les premières informations

Tom Clancy’s XDefiant sera donc sans grande surprise un free-to-play qui mélangera les différents jeux Tom Clancy’s de chez Ubisoft, avec des personnages, ou plutôt des factions, que l’on a vu dans The Division, Ghost Recon et les autres.

Il proposera alors des affrontements en arène avec des équipes en 6 vs 6, et lorgne donc du côté des Overwatch et Valorant plutôt que de s’engouffrer dans le Battle Royale.

On y incarnera donc un des Défiants, que l’on pourra personnaliser avec des armes principales et secondaires, ainsi que des accessoires, afin de modifier le gameplay et que chacun puisse adapter le jeu à sa propre façon de jouer.

On y trouvera tout de même des classes comme les tanks (Wolves), les supports (Echelon et Outcasts) ainsi que les classes offensives (Cleaners). Deux modes ont été annoncés, à savoir Domination et Escorte, et beaucoup de maps différentes sont présentées ici, et la promesse est la même que pour de nombreux autres jeux du genre : « aucun match ne sera le même ».

Il sera possible de voir tout cela très bientôt, puisque des premiers tests auront lieu sur PC dès le 5 août. Malheureusement, pour le moment, ces tests ne sont annoncés que pour les Etats-Unis et le Canada.

Tom Clancy’s XDefiant n’a pas encore de date de sortie, mais il sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Google Stadia.