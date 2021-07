Dragon Quest XII va définir ce à quoi va ressembler la licence dans les 10 à 20 prochaines années

L’existence de Dragon Quest XII: The Flames of Fate avait été révélée lors du stream spécial fêtant les 35 ans de la série, mais Square Enix nous avait prévenu que le projet était encore loin d’être prêt. Il faut dire que cet épisode sera certainement l’un des plus importants pour la saga, surtout lorsqu’on voit la dernière déclaration de Yosuke Matsuda, le président de Square Enix, à propos du jeu.

L’épisode de tous les changements ?

Dans le dernier numéro du Famitsu, relayé par Gematsu et Ryokutya 2089, Matsuda déclare alors que :

« Dragon Quest XII est développé en prenant en compte les 10 à 20 prochaines années de la série Dragon Quest. Il y a des choses qui colleront à l’image traditionnelle d’un jeu Dragon Quest, mais de nouveaux éléments sont aussi nécessaires. Après tout, en tant que marque nous avons toujours besoin d’innover. »

De quoi assurer à cet épisode de très gros changements ? Difficile à dire pour l’instant, mais nul doute que ce douzième épisode marquera une étape pour la série. Si certains éléments traditionnels de l’univers Dragon Quest ne devraient pas bouger, on peut s’attendre à avoir droit à un épisode qui va paver la route pour toute la licence durant des années. Pas de pression donc.