Genshin Impact : Aloy (Horizon) arrive en tant que personnage gratuit, tout savoir

Alors que les joueurs de Genshin Impact sont en pleine découverte d’Inazuma depuis hier avec la mise à jour 2.0, miHoYo et PlayStation annoncent une collaboration très surprenante.

Aloy là on s’y attendait pas dans Genshin Impact !

Même pas le temps de se remettre du teasing de trois nouveaux personnages il y a quelques heures que l’on apprend l’arrivée d’Aloy la chasseuse d’Horizon dans le monde de Teyvat. Alors ne soyez pas trop pressés puisqu’elle sera disponible dans les environs de la sortie de Forbidden West cet automne. Pour être plus précis, sa sortie se fera en deux étapes.

Les joueurs PlayStation 4 et PlayStation 5 pourront la récupérer dès la sortie de la mise à jour 2.1 que l’on attend pour le 1er septembre 2021. Pour les utilisateurs des autres plateformes, il faudra attendre la 2.2 qui arrivera le 13 octobre 2021. Vous aurez jusqu’au 24 novembre 2021 pour la récupérer, date qui marquera la fin de l’évènement et la sortie de la version 2.3.

Les joueurs PS4 et PS5 auront tout de même un avantage sur les autres puisqu’ils recevront un arc 4 étoiles exclusif qui apportera un bonus à Aloy. On suppose donc qu’elle se joue à l’arc comme on le voit sur son artwork et non pas à la lance, elle qui sait manier les deux dans son jeu d’origine. Une fois récupéré, le personnage restera parmi vos personnages jouables et ne partira pas à la fin de l’évènement.

Notez qu’avec le cross-save fraîchement ajouté, il sera possible de se connecter avec son compte une fois sur une console de Sony pour ne pas avoir à attendre (et avoir l’arc). Enfin si tous les bugs sont réglés d’ici là… Peu d’informations sur Aloy elle-même, on sait juste qu’il s’agira d’un personnage cryo 5 étoiles que l’on recevra gratuitement dans son courrier aux dates précédemment indiquées.

Il y a tout de même une petite condition pour la débloquer, avoir un niveau d’aventurier supérieur ou égal à 20. Outre le plaisir de voir l’héroïne arriver dans Genshin Impact, on retient surtout cette news pour le début des collaborations. On peut déjà se mettre à rêver de tous les invités possibles. Fortnite n’a qu’à bien se tenir.

D’ici là, vous pouvez consulter tous nos guides liés à Inazuma. On vous parle des événements, de comment jouer Ayaka, des différentes zones et de bien d’autres astuces.