Débrief' : The Last of Us Saison 2, Ghostwire Tokyo, Castlevania et jeu Cobra

A chaque dimanche son débrief’ : aujourd’hui n’y déroge pas et l’on vous résume les actualités des derniers jours. Beaucoup de choses autour de la licence The Last of Us, notamment des informations sur la saison 2 de la série ou encore le fait qu’un préquel a été annulé. Il aurait dû parler de la mère d’Ellie. On revient également sur l’annonce de Ghostwire Tokyo sur Xbox, du potentiel retour de Castlevania ou encore du jeu Cobra confirmé.