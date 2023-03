Accueil > Actualités > The Last of Us : La saison 1 sortira en DVD et Blu-ray cet été, voici où la précommander

Avec sa première saison, la série The Last of Us s’est imposée comme l’une des meilleures adaptations sur petit écran d’un jeu vidéo. Le contrat a été amplement rempli part HBO et Naughty Dog, avec des épisodes qui n’ont fait qu’attirer toujours plus de monde chaque semaine pour un final en apothéose, avec des audiences qui permettent à la série de rivaliser avec d’autres grandes licences de la télé, comme Game of Thrones. Disponible chez nous via Amazon Prime Vidéo, la saison 1 va tout de même sortir en DVD et en Blu-ray d’ici quelques mois pour le plus grand plaisir des collectionneurs.

Où précommander la saison 1 de The Last of Us ?

La saison 1 de la série The Last of Us sortira en DVD et Blu-ray dès le 19 juillet prochain en France, dans des coffrets qui contiendront les neuf épisodes de cette première salve. Il faudra compter en 29,99 € et 49,99 € pour se procurer l’un de ces coffrets sur Amazon.

Certains spectateurs se plaignaient aussi de ne pas avoir accès à une version 4K de la saison sur le service de SVOD d’Amazon, ce qui veut dire qu’ils pourront se jeter sur l’édition 4K de la série qui coûte certes un peu plus cher, mais qui dispose de la meilleure qualité d’image possible.