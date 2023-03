Accueil > Actualités > The Last of Us : La saison 2 de la série ne couvrira pas entièrement le deuxième jeu

La première saison de la série The Last of Us s’est terminée hier soir aux Etats-Unis sur la chaîne HBO (et sur Amazon Prime en France) après avoir enregistré record sur record. HBO a ici trouvé l’une de ses prochaines séries phares de son catalogue et c’est pourquoi le groupe s’est empressé de commander une saison 2 pour le show. Etant donné que cette première saison couvre les événements du premier jeu, la logique voudrait que la deuxième saison fasse de même avec The Last of Us: Part II, mais le récit pourrait prendre un peu plus son temps.

Une saison 3 presque confirmée

Si le showrunner Graig Mazin avait déjà déclaré que la série ne s’étalerait pas sur de trop nombreuses saisons, une saison 3 semblait tout de même plus ou moins acquise, même en l’absence d’un The Last of Us: Part III. L’intrigue du deuxième épisode est plus longue que celle du premier, c’est pourquoi on voyait mal comment la série pourrait tout résumer en une seule saison (même en enlevant certaines longueurs).

Interviewés à ce sujet par GQ, Craig Mazin et Neil Druckmann ont affirmé que l’intrigue de The Last of Us: Part II sera bien adaptée dans la saison 2, mais pas seulement dans celle-ci. Selon Druckmann, l’adaptation demandera « plus d’une saison », confirmant indirectement la saison 3 de la série, au minimum.

La saison 2 devrait quant à elle débuter sa production dans le cours de l’année. Certains se posaient la question de savoir si Bella Ramsey allait être remplacée dans le rôle d’Ellie à cause des années qui séparent les intrigues du premier et du second jeu, mais puisque l’actrice a en réalité déjà 19 ans (l’âge d’Ellie dans Part II), la production n’aura pas à se soucier du problème.

En attendant, qu’avez-vous pensé de cette saison 1 de The Last of Us ?