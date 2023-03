Le Meta Quest Pro fait chuter son prix (-600€) avec cette baisse significative

Ces derniers mois, le marché des casques de réalité virtuelle a pas mal bougé. On a pu découvrir un sérieux concurrent au Meta Quest 2, le PICO 4, et Sony a lancé son PlayStation VR2 il y a quelques semaines. Si vous cherchez le meilleur casque VR actuellement (et aussi le plus cher), il faut se tourner vers le Meta Quest Pro, avec un prix de lancement exorbitant de 1800€. Mais aujourd’hui, la société a annoncé une baisse de prix conséquente, qui permet de réduire drastiquement son prix. Assurément la meilleure offre à ne pas manquer.

Vers une baisse de prix définitive ?

La baisse de prix a été annoncée depuis quelques jours mais est seulement effective depuis peu. Il est donc possible de trouver le Meta Quest Pro à « seulement » 1199€ dès maintenant. Un prix qui reste onéreux mais qui est tout de même bien loin des 1799.99€ affichés au lancement du casque. 600€ de baisse donc (-33%), ce qui est tout de même un fait assez rare pour un casque lancé il n’y a même pas six mois.

A vrai dire, cette réduction conséquente est le fruit d’une décision de la société derrière Facebook : le géant a annoncé la semaine dernière que l’ensemble de ses casques vont revoir leur prix. Le Meta Quest 2 va lui aussi remodeler légèrement son tarif. Quant à ce Meta Quest Pro, il baisse significativement son tarif d’entrée, passant de 1799€ à 1199€. Il faut dire qu’à son lancement, le casque haut de gamme avait été pointé du doigt à la fois pour son prix bien trop élevé pour le grand public et pour son manque d’intérêt pour les professionnels.

Caractéristiques du Meta Quest Pro

Avec ce tarif, vous imaginez bien que la technologie embarquée vaut le coup. Sorti le 25 octobre dernier, le casque se présente comme une version grandement améliorée du Meta Quest 2. Toujours autonome, sans avoir besoin de moult câbles, il est le premier casque VR à être équipé d’un Qualcomm Snapdragon xR2+ avec deux écrans LCD. Voici les caractéristiques :

RAM : 12 Go

Stockage : 256 Go

Processeur : Snapdragon XR2+

10 capteurs de résolution

Taux de rafraîchissement : 90 Hz à 120 Hz

Type de lentille : Pancake

Champ de vision : 110°

Le Meta Quest Pro est accompagné d’un packaging regroupant le casque, deux manettes Quest Touch Pro, une station de charge, un adaptateur secteur USB-C, des câbles de recharge, deux pointes de stylet, deux anneaux anti-lumière, un attache-câble, un chiffon de nettoyage et un couvercle de protection.