Accueil > Actualités > The Last of Us : Une préquelle était prévue avant d’être abandonnée

La série The Last of Us vient d’achever la diffusion de sa saison 1 et le nom de la licence est désormais sur toutes les lèvres. Neil Druckmann multiplie les interviews à son sujet et s’il ne peut encore rien nous partager concernant le jeu multijoueur qui devrait arriver cette année, il reste assez loquace sur les idées que Naughty Dog a eu pour développer au maximum la série. C’est au micro du Kinda Funny Spoilercast qu’il a précisé qu’une préquelle pour le premier jeu était en réflexion pendant un temps au sein du studio, avant que l’idée ne soit écartée. Et on préfère vous prévenir, ses déclarations vont quelque peu spoiler (très légèrement) le dernier épisode de la série, donc à vos risques et périls.

Un épisode qui aurait été confié à un autre studio

Durant cette interview, Druckmann est revenu sur le rôle joué par Ashley Johnson dans la série. Après avoir prêté sa voix à Ellie dans le jeu, il se trouve que l’actrice incarne dans la série la mère de la jeune fille, qui apparait justement dans un flashback inédit qui n’a pas été vu dans le jeu.

Ce personnage aurait pu être beaucoup plus développé puisque le studio prévoyait pendant un temps de produire une préquelle au jeu qui remontrait plus loin dans le passé que le DLC Left Behind, en confiant cette histoire à une autre équipe : « Il y avait une version plus complète de cette histoire qui remontait plus dans le temps, qui allait être transformée en jeu vidéo. Pas par Naughty Dog, mais par un studio différent. »

Qui, on ne sait pas, mais le projet est tombé à l’eau par la suite. C’est sans doute pour cela que l’on retrouve aujourd’hui des éléments inédits dans la série télévisée, à défaut d’avoir eu droit à une préquelle.

Naughty Dog a déjà décidé quel serait son prochain jeu

Dans cette même émission, Druckmann indique qu’il a bien conscience qu’avec la popularité de la série, les fans demandent de plus en plus la production d’un The Last of Us: Part III. Ce troisième épisode reste une possibilité, mais le studio a visiblement déjà choisi sur quoi il allait travailler ensuite, sans dire pour autant quoi :

« Je sais que les fans veulent vraiment Last of Us: Part III. J’en entends parler tout le temps et tout ce que je peux dire, c’est que nous sommes déjà dans notre prochain projet, donc la décision a déjà été prise. Je ne peux pas dire ce que c’est, mais c’est le cheminement que nous avons effectué, on a pris en considération beaucoup de choses, et nous avons choisi la chose pour laquelle nous étions le plus excités ».

Une formulation qui peut laisser penser que Part III ne serait actuellement pas la priorité du studio, mais on laissera chacun libre d’interpréter cette déclaration comme il l’entend.