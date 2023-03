Konami enregistre la marque Project Zircon, un lien avec un projet Castlevania ?

Avec la sortie du DLC Castlevania pour l’infatigable Dead Cells, Konami s’est dit être très motivé par les retours de la communauté et la demande qui ne cesse de grandir autour de la licence, d’année en année. Il faut dire que depuis Castlevania: Lords of Shadow 2, aucun vrai épisode principal n’a été proposé par l’éditeur, qui s’est mis quelque peu en retrait de la scène des AAA vidéoludiques. Mais voici qu’un dépôt de marque ravive l’espoir autour d’un retour de la saga.

Konami Digital Entertainment filed a trademark for "Project Zircon" on March 7 in Japan.

The only connection between "Konami" and "zircon" I was able to find is that zircon appears as a jewel (the least valuable) in the Castlevania series.https://t.co/3DPHFySPP5 pic.twitter.com/TWPXyOQo5v

— Gematsu (@gematsu) March 14, 2023