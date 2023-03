Ghostwire Tokyo arrivera enfin sur Xbox Series et sur le Game Pass en avril

Ghostwire Tokyo était sans doute la dernière exclusivité PlayStation de la part de Bethesda, maintenant que l’éditeur a été pleinement intégré au groupe Microsoft. Puisque Deathloop était lui aussi arrivé sur les consoles Xbox, ce n’était qu’une question de temps avant que le jeu de Tango Gameworks ne soit lui aussi disponible sur ces plateformes. Et c’est finalement un peu plus d’un an après sa sortie que Ghostwire Tokyo fera le chemin jusqu’à la Xbox Series.

Une mise à jour dantesque en bonus

Maintenant que le contrat d’exclusivité est terminé, Bethesda peut nous annonce que Ghostwire Tokyo débarquera dès le 12 avril prochain sur Xbox Series. Naturellement, il sera directement intégré au Xbox Game Pass à la même date, aussi bien sur console que sur PC.

Mais ce n’est pas la seule nouvelle que l’éditeur avait à nous partager. Pour fêter son arrivée sur Xbox Series, le jeu va s’offrir une très grosse mise à jour gratuite nommée « Le Fil d’araignée ». Cette dernière promet d’apporter des nouvelles cinématiques, des zones en plus à explorer comme la zone du collège et des améliorations pour rendre l’expérience plus agréable, à l’image d’un mode qui va atténuer l’effet horrifique de certaines séquences (pour les cœurs les plus fragiles).

En bref, Ghostwire Tokyo fait peau neuve, et se dote même d’un nouveau mode de jeu façon roguelite, où l’on devra parcourir 30 niveaux sélectionnés aléatoirement sur les 130 disponibles, qui vont nous mettre face à des défis les plus difficiles les uns que les autres. Entre chaque niveau, il sera possible de récupérer des améliorations pour devenir plus fort, la base du roguelite en quelque sorte.

Une sacrée update à défaut d’avoir un DLC pour le jeu, qui devrait nous faire redécouvrir le jeu sous un autre jour, et sans avoir à débourser un centime. Cette mise à jour sera directement intégrée dans la version Xbox Series, mais elle sera aussi disponible sur PC et PS5.