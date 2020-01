Sony compte sortir Horizon Zero Dawn sur PC cette année

Cela risque de faire pas mal de bruit : sorti en exclusivité sur PlayStation 4 en 2017, Horizon Zero Dawn devrait sortir prochainement sur PC. C’est la première fois pour un studio détenu par Sony qu’un titre sera à la fois disponible sur sa console phare et sur un autre support. Serait-ce la fin des exclusivités propres à la machine ?

Une arrivée dans l’année

L’information nous vient du très informé Jason Schreier de Kotaku selon trois de ses sources proches de Sony : Horizon Zero Dawn arriverait sur PC. Il explique que cette sortie est prévue pour 2020 et devrait se faire simultanément sur Steam et l’Epic Games Store, bien que cette dernière précision semble encore en réflexion.

Si cela se confirme, cela sera une très grande nouvelle pour les joueurs : en effet, il s’agirait de la toute première production d’un studio appartenant à Sony à arriver sur un autre support. Si l’on a déjà vu des exclusivités (temporaires) sortir sur d’autres consoles, comme Death Stranding qui viendra bientôt sur PC ou les jeux de Quantic Dreams, rappelons que ces studios n’appartiennent pas au constructeur japonais.

La stratégie de Sony pourrait être de s’ouvrir aux joueurs PC, comme le fait Microsoft avec ses exclusivités Xbox One (et prochainement Xbox Series X). Est-ce que cela signerait la fin des exclusivités consoles ? Est-ce que l’on peut s’attendre à des séries, comme Uncharted, The Last of Us, Marvel’s Spider-Man ou même God of War arriver sur PC ? C’est fort probable.

Quoiqu’il en soit, il faudra encore patienter d’ici l’annonce officielle. On précisera quand même que Jason Shreier est un journaliste réputé pour ses nombreux contacts dans le milieu et que ses nombreuses indiscrétions se sont toujours révélées exactes. Un changement de tactique pour la PS5 ?