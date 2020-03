Les fans de l’univers The Witcher peuvent se réjouir, la suite arrivera juste après la vague Cyberpunk 2077. Alors que l’on attend ce dernier pour le 17 septembre prochain sur PC, PS4, Xbox One et Google Stadia, le studio Polonais CD Projekt Red parle déjà de l’avenir avec l’univers du sorceleur.

Le président du studio, Adam Kicinski, s’est en effet adressé à Eurogamer Pologne en teasant déjà le projet.

The Witcher 2024 ?

Grâce à ce petit entretien, nous apprenons pas mal de choses. Tout d’abord, il faut savoir que ce ne sera pas un The Witcher 4, cela est d’ailleurs cohérent avec ce qu’avait dit le studio précédemment avec ce souhait d’explorer l’univers sous une autre perspective, et donc, avec potentiellement un nouveau protagoniste.

Adam Kicinski raconte que le concept du titre est déjà relativement clair. Le développement sera assuré par une troisième équipe (les deux autres étant sur Cyberpunk 2077) qui est d’ailleurs la plus petite du studio. Toutefois, les développeurs polonais annoncent déjà un RPG ambitieux qui mettra près de 4 ans à voir le jour. Etant donné que les relations entre l’auteur des romans, Andrzej Sapkowski, et le studio se sont désormais apaisées, on imagine qu’il sera de la partie.

CD Projekt précise par ailleurs qu’ils vont désormais se concentrer sur leurs deux licences phares : « Nous avons deux univers et au sein de ces univers nous voulons créer des jeux, donc tous les jeux prévus seront soit des Witcher soit des « Cyberpunk ».

On peut déjà saliver à l’idée de voir un The Witcher sur les nouvelles générations de consoles (PS5 et Xbox series X), et sur PC avec la technique actuelle.