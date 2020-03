On est dimanche et vous savez ce que ça veut dire ? C’est l’heure du débriefe ! On vous partage ainsi une nouvelle vidéo dans laquelle on revient sur les temps forts des derniers jours et l’on vous parle des actualités majeures.

Liens évoqués :

Bonne nouvelle, Ghost of Tsushima a enfin une date. L’exclusivité PlayStation 4, que l’on attendait toujours pour cet été, va faire son entrée sur la console de Sony le 26 juin prochain. Une édition collector a également été annoncée pour les collectionneurs, et avec The Last of Us 2 quelques semaines plutôt, cela fait un planning chargé pour les joueurs PlayStation.

Une série The Last of Us

En parlant de la franchise The Last of Us, sachez qu’une série a été officialisée. Celle-ci arrivera sur HBO et se basera sur l’univers d’Ellie et Joël en se focalisant notamment sur des éléments de la trame du premier jeu. Une série qui ne sera pas édulcorée et qui sera surtout chapeautée par Craig Mazin (Chernobyl) et Neil Druckmann, le directeur du jeu.

Un jeu Star Wars en fuite

On pourrait noter par mal d’autres actualités cette semaine comme la date de Death Stranding sur PC ou encore la présentation de Valorant, nouveau jeu de tir de Riot Games. On n’oublie pas bien sûr le jeu Star Wars en fuite qui semble être un projet un peu moins ambitieux que Jedi Fallen Order. Pensez à vous abonner si vous avez apprécié notre contenu.