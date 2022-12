Accueil » Actualités » Débrief’ : Diablo 4, Days Gone, rachat Microsoft, Tales of Arise et Game Awards

Difficile de changer les premières lignes de notre rendez-vous hebdomadaire : vous en avez l’habitude, chaque dimanche, on vous propose une vidéo qui fait le tour de l’actualité de la semaine. Une petite dizaine de minutes pour voir ensemble les gros titres. On ne reviendra pas sur les Game Awards 2022 que l’on vous a déjà résumé, mais on parlera de l’interminable rachat d’Activision Blizzard par Microsoft qui a connu un sacré rebondissement. On parlera aussi du crunch sur Diablo 4, une déclaration toujours stupide de l’ancien directeur créatif de Days Gone, et du neuf côté Tales of Arise.