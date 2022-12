Accueil » Actualités » Débrief : The Witcher remake, Infinity Nikky, Tekken 8, FF16 et jeux DC Comics

A chaque week-end, notre vidéo débrief’ : dans celle-ci, on revient sur les temps forts qui ont marqué l’actualité jeu vidéo de la semaine. Difficile donc de ne pas évoquer les dernières nouvelles autour du remake de The Witcher ou encore de l’annonce de Infinity Nikky, un projet atypique et ambitieux. On parle aussi de l’avenir des jeux DC Comics, des futures communications autour de Tekken 8 et Final Fantasy XVI ou encore de l’annonce de Amnesia: The Bunker.