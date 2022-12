Accueil » Actualités » Tales of Arise: Beyond the Dawn vient d’être enregistré par Bandai Namco, une suite ou un DLC pour le JRPG ?

Tales of Arise aura été l’un des plus beaux succès de la saga. Aux dernières nouvelles, le titre avait largement trouvé preneur avec deux millions d’exemplaires vendus, faisant de cet épisode l’un des plus vendus de la série. Ce qui veut dire qu’en plus d’être salué par la critique, le jeu a aussi trouvé son public. Et il se pourrait que Bandai Namco capitalise sur ce dernier en nous offrant une nouvelle aventure dans le monde de Tales of Arise, même si tout ce qui suit est à prendre avec des pincettes.

Ou un anime ?

Des membres de Resetera ont pu remarquer que la marque Tales of Arise: Beyond the Dawn a été enregistré aujourd’hui même par Bandai Namco auprès de l’Office de l’Union Européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Autrement dit, un dépôt de marque tout ce qu’il y a de plus officielle, sans que l’on sache pour autant de quoi il s’agit.

Si on restera prudent sur les hypothèses, beaucoup de fans du JRPG se demandent déjà s’il ne s’agirait pas d’une suite ou d’un DLC. Ce qui serait tout de même étonnant, car avant la sortie du jeu, Yusuke Tomizawa, producteur du titre, déclarait ne pas vouloir continuer l’histoire. Le succès de cet épisode a peut-être bousculé tous les plans, à moins qu’il ne s’agisse d’un projet totalement annexe et anecdotique (oui, on pense à un jeu mobile), voire une adaptation en anime, qui n’était pas non plus dans les plans initiaux.

Et forcément, à l’aube des Game Awards, on se prend à espérer une annonce demain, mais ne misons pas trop dessus tout de même.