Days Gone : Le directeur créatif blâme cette fois les testeurs pour l’échec critique du jeu, trop « wokes » pour lui

Depuis son départ de Bend Studio, John Garvin est adepte des petites phrases qui font les gros titres, de déclarations qui sont mal passées auprès du grand public, à raison. Après avoir blâmé les joueurs et les joueuses qui demandent une suite à Days Gone mais qui n’ont pas acheté le jeu à la sortie, l’ancien directeur créatif s’en prend maintenant à la presse avec l’argument le plus étrange (pour ne pas dire hors-sol) que l’on ait vu à propos de toute cette affaire.

Quand on ne sait plus comment défendre son jeu

En réponse à une personne sur Twitter qui se demande pourquoi le jeu n’a pas été plus encensé que cela à sa sortie, John Garvin reconnait d’abord que c’est parce que Days Gone a été lancé avec des problèmes techniques, comme des bugs et un framerate vacillant. Mais puisqu’il faut vraiment trouver un coupable, il s’en prend ensuite à la presse et plus particulièrement aux testeurs :

« Il y avait des testeurs qui ne se sont même pas embêtés à jouer au jeu. Et il y avait des testeurs wokes qui ne pouvaient pas supporter de voir un motard blanc et bourru regardant le cul de la personne avec qui il a rendez-vous. »

Oui, il y a de quoi lever les yeux au ciel. On a bien du mal à garder notre sérieux et à ne pas pousser un soupir de lassitude devant l’utilisation de ce mot valise désignant tout, et surtout rien, qui est encore une fois utilisé pour justifier tous les malheurs du monde alors que Garvin s’invente toutes les excuses possibles pour justifier l’échec de son jeu.

Ce tweet ne sera resté en ligne que quelques heures, avant que John Garvin protège l’accès à son compte. Nul doute qu’il trouvera un autre coupable (à part lui) pour cette histoire d’ici quelques mois.