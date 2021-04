Débrief’ : Remake The Last of Us, pas de Days Gone 2, Mass Effet et Dying Light 2

A chaque dimanche son résumé : dans cette vidéo, on vous propose un débrief’ de l’actualité jeu vidéo, afin de faire le point sur toutes les grosses informations tombées au cours de la semaine. On y évoque les nombreux sujets Sony, entre potentiel nouvel Uncharted, remake de The Last of Us, annulation de certains projets comme Days Gone 2. On parle aussi des quelques informations tombées sur Dying Light 2 ou encore Mass Effect Legendary Edition.