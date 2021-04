Débrief’ : Alan Wake 2, avenir de CD Projekt, E3 2021 et fin des PS Store PS3, PS Vita

Comme chaque dimanche, on fait le point sur l’actualité jeu vidéo des derniers jours. Dans cette vidéo, on revient sur les nombreuses déclarations de CD Projekt Red qui nous parle de son avenir : mise à jour nouvelle génération pour The Witcher 3 et Cyberpunk 2077, rachat d’un nouveau studio à Vancouver, nouveaux RPG en développement… tout un programme ! On parle également des premières informations de l’E3 2021 ou encore d’une rumeur autour de la préparation d’Alan Wake 2.