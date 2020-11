A chaque dimanche son débrief’. Comme toutes les semaines, on fait le point sur l’actualité jeu vidéo des derniers jours dans une vidéo qui vous centralise un maximum d’informations. Dans celle-ci, on évoquera évidemment les premiers tests de la PS5 mais également l’officialisation de Mass Effect Legendary, des nouvelles de Starfield et des dates de sortie.