Starfield : Todd Howard livre de nouveaux détails sur le jeu

Depuis le rachat de Bethesda par Microsoft, Todd Howard se fait de plus en plus bavard et livre enfin quelques détails sur les jeux les plus attendus de l’éditeur. Après avoir précisé qu’il était difficile d’imaginer The Elder Scrolls VI comme une exclusivité Xbox, Todd Howard a donné des nouvelles de Starfield.

Un jeu solo toujours plus grand

Dans une interview relayée par Reddit, la tête pensante de Bethesda a précisé des informations sur le titre, cryptique depuis son annonce. On a alors la confirmation que Starfield sera bien un jeu essentiellement tourné vers le solo, sans aucun aspect multijoueur.

L’accent est mis sur la génération procédurale, qui ne fonctionnera cependant pas de la même façon qu’un No Man’s Sky (le jeu sera similaire pour tous). Avec cela, il faut s’attendre à ce que la carte du jeu soit bien plus grande que celle de Fallout 76. Les PNJ qui rempliront ce monde auront visiblement un grand rôle à jouer.

Comme nous le savions déjà, un gros travail a été effectué sur le moteur du jeu, avec des améliorations graphiques et sur l’intelligence artificielle. Le jeu promet d’être massif, et l’équipe qui travaille dessus représente quatre à cinq fois celle qui était sur Skyrim. Ceci étant dit, Todd Howard rappelle une fois de plus que Starfield n’est pas prêt d’arriver, mais qu’il sera bien disponible dès son lancement dans le Game Pass.