A chaque dimanche son débrief’ : on fait donc le point sur l’actualité jeu vidéo de la semaine avec évidemment, les informations autour des précommandes des consoles nouvelle génération avec l’arrivée du confinement, le (nouveau) report de Cyberpunk 2077 et le Nintendo Direct Mini centré sur les jeux d’éditeurs tiers. On évoquera quelques dates de sortie et autres titres retardés.