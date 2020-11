Le remaster Mass Effect: Legendary Edition officialisé et un nouveau Mass Effect est en développement

Les fans de la série Mass Effect peuvent enfin pousser un soupir de soulagement et fêter ce N7 Day, qui n’est décidément pas comme les autres. Après de multiples rumeurs, de bruits de couloirs et de leaks, le remaster de la trilogie Mass Effect est enfin officialisé, mais ce n’est pas tout, puisque la série va prochainement s’enrichir d’un nouvel épisode.

Un remaster complet

Your choices. Your squad. Your Shepard. Relive the legend in a remastered edition of the highly acclaimed trilogy. Mass Effect Legendary Edition arrives Spring 2021.https://t.co/jLUj8FUGaI pic.twitter.com/vxTKyq4LQ1 — BioWare (@bioware) November 7, 2020

C’est fait, le remaster de la trilogie originale se nommera donc bel et bien Mass Effect: Legendary Edition, comme cela avait été évoqué à plusieurs reprises. Dans cette nouvelle version des trois épisodes, il est mentionné que les jeux auront droit à des textures et des modèles de personnages retravaillés, une meilleure résolution et un framerate plus élevé, ainsi que la présence de tous les DLC des différents jeux.

Le remaster sera aussi optimisé pour la 4K et sortira durant le printemps 2021 sur PC, PS4 et Xbox One. Sur PS5 et Xbox Series, le jeu profitera aussi de nouvelles améliorations.

Un nouvel opus fait par des vétérans

En plus de cette bonne nouvelle qui ravira les fans, BioWare annonce être en train de plancher sur un tout nouvel opus, avec une équipe composée de vétérans du studio.

Pour le moment, on ne sait pas s’il s’agira d’une suite à Mass Effect Andromeda, ce qui serait risqué étant donné l’accueil très mitigé qu’a reçu cet épisode. Il se pourrait très bien que la saga parte vers de nouveaux horizons, ou revienne à quelques chose de plus proche de la première trilogie avec, pourquoi pas, un épisode préquel. On peut ici avoir un premier artwork de ce nouveau projet.