Débrief’ : God of War 2022, jeux PS5, Planning E3 2021 et Warhammer

La semaine vient de se terminer et l’actualité a été bien riche. Comme chaque dimanche, on vous propose un récapitulatif des temps forts des derniers jour avec une vidéo débrief’. On revient ainsi sur le planning de l’E3 2021 qui a été entièrement dévoilé avec les différentes conférences et présentations.

Sony a aussi fait beaucoup parler avec le report du prochain God of War, des nouvelles de Horizon Forbidden West ou encore des futurs prochains des studios PlayStation. On en profite aussi pour évoquer quelques rumeurs et faire le point sur les futurs jeux Warhammer.