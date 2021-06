PixelOpus (Concrete Genie) développe un jeu PS5 en collaboration avec Sony Pictures Animation

Si certains des studios PlayStation sont encore occupés sur des jeux cross-gen, comme Santa Monica Studios ou Guerilla Games, le studio PixelOpus, que l’on connait pour Concrete Genie, travaille bien sur un jeu à destination de la PlayStation 5 uniquement, si l’on en croit une nouvelle offre d’emploi.

#PixelOpus is hiring! We are hard at work on an exciting new PlayStation 5 title, and continuing to grow. Come and join us on this unique project within #PlayStationStudios!#PlayStation #SIE #hiring #Sonyhttps://t.co/nJidL5ADq6https://t.co/xsNUySVyjn

— PixelOpus (@Pixelopus) June 3, 2021