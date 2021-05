Débrief’ : Nintendo Switch Pro, Dragon Quest 12, Sonic 2022 et Final Fantasy spin-off

Tous les week-end, nous vous proposons une vidéo sur notre chaîne YouTube où l’on vous résume les temps forts de la semaine. Si nous étions déjà revenu en vidéo sur les présentations de Horizon Forbidden West, Dying Light 2 ou encore Far Cry 6, on s’attarde sur le reste de l’actualité : l’annonce de Dragon Quest 12, les nouveaux jeux Sonic, les rumeurs autour de la Switch Pro et du nouveau Final Fantasy et on fait bien sûr un point sur l’agenda.