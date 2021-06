Horizon Forbidden West dévoile des informations dans des interviews (exploration, version PS4…)

Alors que l’on se remet à peine de toutes les informations lâchées hier par Hermen Hulst, PlayStation continue d’occuper l’espace médiatique en donnant plus de nouvelles sur Horizon Forbidden West, et ce via plusieurs interviews exclusives à certains médias. Celle de Game Informer nous apprend d’ailleurs quelques nouvelles informations.

L’exploration retravaillée

On apprend alors que les outils d’Aloy que l’on a vu lors de la présentation, tel le paravoile ou encore le masque pour respirer sous l’eau, ne seront pas les seules nouveautés concernant l’exploration dans ce nouvel opus. Aloy aura droit à encore plus d’outils pour explorer le monde plus librement, et de manière plus verticale avec une escalade plus libre que par le passé, et ce dans les divers biomes du jeu.

Vous l’avez vu dans la vidéo, les fonds marins seront aussi importants, et l’interview réalisée par IGN met l’emphase sur ce biome à part entière, avec un gameplay plus profond qu’il en a l’air.

En plus de cela, il est précisé que la carte du monde sera un tout petit peu plus grande que celle du premier opus, mais que l’accent est vraiment mis sur la densité, afin de rendre le monde plus riche et moins vide.

Comme on a pu le voir dans la vidéo, les combats ont aussi été améliorés, notamment en ce qui concerne le corps à corps, et ce avec des combos à effectuer. Le tout reposera également sur un nouvel arbre de compétence complétement retravaillé.

Une version PS4 qui intrigue toujours

Naturellement, la question des différences entre la version PS4 et la version PS5 a été posée. Une partie d’Horizon Forbidden West a d’abord été développée sur PS4 comme on le savait déjà, et les tests concernant cette version sont toujours en cours, montrant l’importance attachée à cette dernière pour qu’elle ne soit pas trop délaissée. Forcément, on nous indique que la version PS5 aura droit à bien plus de détails, notamment au niveau de l’éclairage et du rendu de l’eau. Cette version pourra aussi profiter de la DualSense qui sera pleinement mise à profit.

Pour la date de sortie, on a droit au même discours que celui servi par Hermen Hulst, qui précise que l’année est difficile à cause de la situation sanitaire. L’équipe veut alors être certaine de pouvoir tenir la date qu’ils vont annoncer, alors toutes les précautions sont prises pour ne pas se tromper. En somme, le jeu vise la fin de l’année, mais rien n’est sûr.