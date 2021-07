A chaque dimanche, on vous propose un nouveau récapitulatif de l’actualité des derniers jours. Cette semaine, le débrief’ s’attarde sur le programme de l’EA Play avec la très probable présence de Dead Space mais aussi sur l’officialisation de Ghost of Tsushima sur PS5. On abordera le retour de Konami et notamment le probable nouveau Silent Hill mais aussi d’un potentiel Control 2, de TES VI et GTA 6 et d’autres sujets.