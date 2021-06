Konami : Les rumeurs s’intensifient autour de Silent Hill, Metal Gear Solid et Castlevania

L’annonce de ce matin autour d’un partenariat entre Konami et Bloober Team a fait grand bruit, si bien que de nouveaux bruits de couloirs commencent à ressurgir. C’est notamment le cas chez VGC, qui avait déjà indiqué que Bloober Team allait sans doute travailler sur un jeu Silent Hill, et le site donne aujourd’hui plus d’informations.

Plusieurs projets Silent Hill seraient en cours

Il commence par préciser qu’il y aurait bien plusieurs projets Silent Hill en préparation, et que celui de Bloober Team ne serait que l’un d’entre eux. Un autre projet aurait été confié à un studio japonais de grande renommée, et il est possible que d’autres grands noms travaillent sur la licence.

Tout cela, on le savait déjà depuis quelques mois, mais on apprend que le studio Supermassive aurait été approché dans un premier temps pour concevoir un retour de Silent Hill. Le projet a finalement été refusé, et ce serait comme cela que serait née l’anthologie The Dark Pictures, qui aura droit à son troisième épisode, House of Ashes, en fin d’année.

Si le projet a été refusé à l’époque, c’est surtout car Konami refusait d’externaliser ses projets, mais les contreperformances de Metal Gear Survive et Contra: Rogue Corps auraient alors tout changé. C’est pour cela que Bloober Team a été contacté par la suite, et que l’on a appris que l’éditeur allait confier ses licences à d’autres studios.

Un retour de Castlevania et Metal Gear Solid ?

En plus de cela, le site indique que Konami serait aussi tenté à l’idée de refaire des jeux Castlevania et Metal Gear Solid, toujours via des studios externes. Rien n’est encore vraiment fait, ce qui veut dire que les sorties de ces derniers ne seraient pas avant longtemps.

Histoire de donner un peu plus de poids à ces rumeurs, nos confrères de chez Gameblog rapportent des sources similaires, qui indiquent elles aussi l’existence de nouveaux projets, notamment autour de Metal Gear Solid. Le site français déclare alors que selon ses sources, un temps de communication serait planifié pour cet automne concernant l’éditeur, mais que rien n’est encore certain.

On prendra évidemment le tout avec des pincettes en attendant d’éventuelles confirmations de la part de Konami.