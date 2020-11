Deathloop : La date de sortie révélée par le PlayStation Store

D’abord prévu en cette fin d’année, Deathloop a été repoussé au second trimestre 2021. Si pour l’instant, la date de sortie n’était pas connue, il semblerait que le PlayStation Store ait vendu la mèche. Prenez votre agenda, cela arrivera en plein printemps.

Avec une édition deluxe

Le rendez-vous est donc noté : Deathloop sortira le 21 mai 2021 sur PlayStation 5. On suppose que la version PC est calée à la même date. Le store mentionne également deux éditions, la standard, prévue au tarif de 69.99€, et une édition deluxe, listée à 89.99€.

A ce tarif, vous aurez droit :

Au jeu complet

La bande-son numérique

Trois armes uniques (Fossoyeur Transtar, Tribunal Anti-nanti, Canon .44 karat)

Deux apparences (Trouble-Fête pour Colt, Femme fatale pour Julianna)

Deux breloques (effets à équiper)

On notera que le PlayStation Store mentionne « Jeu en ligne requis », ce qui sous-entend probablement une connexion internet obligatoire. Cela n’était pas le cas il y a quelques semaines, donc on attendra confirmation officielle. Il sera aussi nécessaire de disposer du PlayStation Plus pour profiter des fonctionnalités multijoueurs, bien qu’un seul joueur abonné suffise pour jouer à deux, le détenteur d’un abonnement pouvant inviter un ami à rejoindre la partie.

Pour rappel, Deathloop est un jeu de tir à la première personne avec des composantes de roguelite. On vit encore et encore la même journée où l’objectif est de tuer toutes les cibles en 24 heures alors qu’une assassin tente de nous tuer. Il sera possible qu’un second joueurs incarne cette fameuse tueuse.