Deathloop : Tout savoir sur le prochain FPS d’Arkane (Dishonored, Prey…)

Officialisé lors de la conférence Bethesda lors du dernier E3 physique, puis montré lors de l’annonce de la PlayStation 5, Deathloop est le nouveau titre du studio Arkane. Les créateurs de Prey, Dishonored et bien titres licences incontournables se lancent dans un FPS aux composantes roguelite qui va nous entraîner dans une boucle sans fin.

Afin de faire le point sur toutes les informations connues, on vous propose une vidéo qui centralise absolument tout ce qu’il faut savoir sur ce jeu de tir. On vous laisse donc en profiter tranquillement en vous rappelant que Deathloop est prévu sur PC et PlayStation 5 pour le second trimestre 2021.