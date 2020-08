Deathground : Le survival-horror dinosaurien se dévoile lors du Future Games Show

Lancé sur Kickstarter au mois de juillet et financé en moins de trois semaines, Deathground, le survival-horror de Jaw Drop Games, se porte bien et a profité de la visibilité du Future Games Show pour se montrer un peu aux yeux du public. Une petite vidéo de présentation narrée par Dan Da Rocha, co-fondateur et directeur du studio, nous plonge au cœur de l’ambiance du titre :

Dinosaure Isolation

Loin de l’atmosphère légère d’un Jurassic World Evolution, le jeu mise davantage sur l’oppression et le danger que peut procurer la présence de dinosaures avides de chair fraîche autour de soi. C’est donc avec évidence que l’on distingue assez rapidement l’inspiration Alien Isolation durant cette démonstration de gameplay pré-alpha.

Nous avons donc affaire avec un titre jouable en solo mais aussi en coop, où la discrétion sera le maître mot afin de vous frayer un chemin dans le complexe dans lequel vous vous retrouvez piégé parmi ces charmantes bêtes. Rassurez-vous, vous disposerez au moins d’un radar portable pour vérifier l’emplacement des dinos autour de vous, voire même d’une arme, mais on imagine bien que les munitions demeureront rares.

Bien que pleinement financé, nous sommes encore à un stade prématuré du projet. C’est donc logiquement que Deathground ne dispose pas encore de fenêtre de sortie. De plus, Jaw Drop Games prévoit uniquement, pour l’instant, une disponibilité sur PC via Steam.