C’est officiel, Death Stranding arrive sur le Xbox Game Pass PC

Les internautes avaient donc vu juste. Il y a quelques jours, le compte Twitter officiel du Xbox Game Pass PC s’était amusé à changer sa photo de profil pour y faire apparaitre l’image d’un décor ressemblant à s’y méprendre aux lieux que l’on traverse dans Death Stranding. Il n’en fallait pas plus à certains pour certifier que le jeu de Hideo Kojima allait être intégré à l’abonnement très prochainement, et ils avaient raison. Après avoir continué de teaser un peu avec différentes images de profil, on a aujourd’hui la confirmation.

Un poids lourd de plus pour le Game Pass, et pas n’importe lequel

C’est désormais officiel, Death Sranding va prochainement être ajouté au Xbox Game Pass sur PC. Il arrivera dès la semaine prochaine sur le service, le 23 août plus précisément. Il faut bien noter qu’il s’agit a priori de la version de base du jeu, et non de la Director’s Cut. Cependant, quelques objets bonus seront compris dans cette version Game Pass, à savoir :

Lunettesor chiral “Masque de Ludens” (Variante de couleur)

Squelettes de puissance argentés et dorés

Squelettes tout-terrain argentés et dorés

Plaques d’armure argentées et dorées

Rappelez-vous que même si Death Stranding est un jeu que l’on a plutôt tendance à associer à l’image de PlayStation, étant donné qu’il est édité par la marque sur PS4 et PS5, c’est un peu différent sur PC car il est édité par 505 Games. C’est pour cela qu’il peut aujourd’hui être annoncé sur le Game Pass PC.