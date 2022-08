Death Stranding bientôt disponible sur le Xbox Game PC ?

Tout est décidément sujet à rumeurs en ce moment de vache maigre pour l’actualité vidéoludique. Il suffit qu’un constructeur ou qu’un studio bouge le moindre orteil pour que les théories fusent dans tous les sens. La dernière en date, que vous avez peut-être vu passer, concerne l’éventualité que Death Stranding pourrait sortir sur le Xbox Game Pass PC. Et si tout est possible (on a vu d’autres rumeurs bien plus folles se concrétiser), pour l’instant, rien ne permet de l’affirmer.

Une photo de profil qui affole les internautes

sometimes we just like a good landscape picture #NewProfilePic — PC Game Pass (@XboxGamePassPC) August 16, 2022

Toute cette rumeur part du fait que le compte officiel du Xbox Game Pass PC a récemment changé de photo de profil sur Twitter, pour y laisser apparaitre un paysage qui n’est évidemment pas sans rappeler ceux que l’on arpente dans Death Stranding.

Une théorie qui est tout à fait envisageable, étant donné que le jeu est édité sur PC par 505 Games, et non par PlayStation. Et étant donné que Kojima s’est récemment rapproché de Microsoft, il n’en fallait pas plus pour affoler les théoriciens.

Cependant, d’autres y voient plutôt une image liée à la saga Hellblade, qui pourrait bientôt faire son retour sur la scène médiatique pour nous parler de Senua’s Saga: Hellblade II. Ou tout simplement, comme l’indique le tweet, il s’agit juste d’un joli paysage et rien d’autre.

On restera donc prudent sur l’éventualité que Death Stranding rejoigne le Xbox Game Pass PC, et on attendra une confirmation.