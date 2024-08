Death Stranding 2 On the Beach prend déjà rendez-vous avec le Tokyo Game Show

Une suite très attendue qui se fait désirer

En février dernier lors d’un State of Play, Death Stranding 2 On the Beach avait soufflé tout le monde avec une bande-annonce de plus de neuf minutes. Grâce à cette vidéo nous laissant avec autant de questions que de réponses, on sait que Sam, Fragile et Higgs seront de retour campés par leurs acteurs respectifs, mais également que le casting sera enrichi, excusez du peu, de George Miller, l’illustre réalisateur de la saga Mad Max et d’Elle Fanning (Super 8). Le sens de l’esthétique et la bizzarerie seront toujours au rendez-vous, comme en témoignaient ces masques chirurgicaux en forme de gants ou ce bien étrange affrontement à coups de guitare électrique.

On sait également qu’en plus d’explorer attentivement le plancher des vaches, on aura accès à un vaisseau contenant tout ce qu’il faut, et qu’on progressera accompagné d’une étrange poupée animée en stopmotion et dotée d’un sacré caractère. Les fans du premier opus sont déjà au taquet, les réfractaires auront bien du mal à être séduits. Quoi qu’il en soit, Death Stranding 2 ne laisse pas grand monde indifférent, et beaucoup de monde s’attendait à voir le titre passer une tête lors de l’Opening Night Live de la Gamescom. Il n’en fut rien mais ne vous inquiétez pas, le titre de Kojima Productions n’est pas bien loin.

Death Stranding 2 : On the Beach s’échouera sur les rives du Tokyo Game Show

Death Stranding 2 : On the Beach n’arrivera pas sur PS5 avant 2025, mais on en saura plus dès le 29 septembre à 3h30 (heure française) puisqu’un panel spécial sera organisé autour du titre au Tokyo Game Show. Sony a même réservé un stand, ce qui n’était plus arrivé depuis 2019. Hideo Kojima sera présent pour ce programme spécial, entouré de divers comédiens participant ou ayant participé à l’aventure Death Stranding.

Nous retrouverons donc Daichi Miura, Kenjiro Tsuda, Nana Mizuki, Tomokazu Sugita, Shion Wakayama et Nicolas Winding Refn. Ce panel sera diffusé et disponible en accès libre sur la chaîne YouTube japonaise de PlayStation. de En parallèle, Sony a donné quelques infos sur ce que les visiteurs du salon tokyoïte pourront voir : Astro Bot sera bien évidemment mis à l’honneur, mais on retrouvera aussi Monster Hunter Wilds. Vous avez donc un petit peu plus d’un mois pour revoir les deux trailers de Death Stranding 2 : On the Beach et y chercher tous les petits indices et toutes les petites surprises qui s’y cachent.