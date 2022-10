Death Stranding 2 a-t-il été confirmé sur Twitter par erreur ?

Hideo Kojima a l’habitude de nous préparer tout plein de jeux de pistes avant de nous dévoiler sur quoi il travaille. Tout récemment, on a pu le voir poster des affiches mystérieuses avec des silhouettes qui l’étaient tout autant, jusqu’à ce qu’il confirme dans la nuit que l’actrice Elle Fanning était bien au centre de l’une d’elles. Le créateur japonais a ensuite posté de nouveaux tweets énigmatiques à propos de ce nouveau projet, mais il se pourrait bien qu’une productrice travaillant chez Kojima Productions ait vendu la mèche sur l’identité du prochain jeu du studio, qui serait Death Stranding 2 (sacrée surprise n’est-ce pas ?).

A Kojima Productions producer tagged " #DeathStranding " in her tweet about the actor teases for Hideo Kojima's next game. https://t.co/uHNDSaSnG5 pic.twitter.com/s1HcVxERS4

Dans un tweet maintenant supprimé, la productrice Kateryna Tarasova a retwetté le dernier tweet en date de Hideo Kojima, en ajoutant le texte suivant « Tant de questions ! Qui est excité par ce qui arrive ? #DeathStranding #WhereAmI ».

Vous aurez remarqué le hashtag de trop ici, qui semble bien indiqué que le projet en lien avec Elle Fanning pourrait être Death Stranding 2. La productrice a supprimé son message et a tenté de se justifier ensuite, en précisant qu’elle avait simplement oublié d’ajouter un point d’interrogation après le hashtag Death Stranding. On ne voudra évidemment pas jouer les complotises (il y en a assez autour de Kojima), mais la justification semble être un peu trop facile ici.

Surtout quand on sait que l’on a potentiellement déjà entendu parler de Death Stranding 2 dans la semaine, avec la présence d’un projet Ocean, listé chez PlayStation sous la bannière de Kojima Productions. Rien n’est officiel pour le moment, mais cette boulette semble tout de même être bien révélatrice.

Guys, I'd love to share your excitement but it was a long day and I simply failed to put a question mark at the end of a tag:(

Let's see what's true! #deathstranding?#mystery

— CopperKat (@KaterynaT5) October 7, 2022