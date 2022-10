Elle Fanning : L’actrice est confirmée au casting du prochain jeu de Kojima Productions

Cela faisait quelques semaines que le créateur Hideo Kojima faisait du teasing sur les réseaux sociaux au sujet de sa prochaine production. Le suspens est maintenant levé puisque l’on connait l’identité de la personne qui figure sur le poste partagé plus tôt en septembre lors du Tokyo Game Show. Et les internautes avaient raison puisqu’il s’agit bien de Elle Fanning, actrice connue notamment pour son rôle de la Princesse Aurore du film Maléfique de 2014.

Bientôt une annonce de jeu ?

Après avoir teasé une personnalité au Tokyo Game Show avec un poster montrant un visage caché et le message « Qui suis-je », Kojima Productions lève entièrement le voile. Cela s’est fait par un enchaînement de petits mystères, avec tout d’abord Hideo Kojima qui a enchaîné plusieurs questions sur Twitter, en passant de « Qui suis-je », à « Où suis-je ». Le lieu était tout simplement la PAX Australia 2022 qui vient d’ouvrir ses portes. En scannant un QR Code présent sur place, les visiteurs pouvaient alors découvrir le vrai visage, avec le poster révélé plus bas, comme l’a partagé un internaute sur place, repéré par Gematsu.

Bien que l’on n’ait encore aucune information concrète sur le prochain jeu vidéo du studio, on sait désormais que Elle Fanning en fera partie. L’actrice américaine âgée de 24 ans s’est notamment fait connaître avec le film Super 8 diffusé en 2011 mais surtout avec le remake live-action de La Belle au Bois Dormant, Maléfique, en jouant le rôle de la princesse Aurore. Rôle qu’elle reprend cinq ans plus tard dans la suite Maléfique : Le Pouvoir du Mal. Plus récemment, on a également pu la voir en tête d’affiche dans le film Tous nos jours parfaits sur Netflix et incarne Catherine dans la série The Great.

Cette révélation pourrait éventuellement sous-entendre qu’une annonce est dans les tuyaux. On imagine que la première bande-annonce du prochain jeu de Kojima Productions devrait tomber dans les prochains mois, et on mise notre pièce sur une apparition aux Game Awards, en décembre prochain. Grand ami de Geoff Keighley, producteur de la cérémonie, Hideo Kojima a toutes ses chances d’apparaître sur scène, en espérant que cette fois-ci, cela ne soit pas pour annoncer un podcast. D’ici là, peut-être aurons-nous d’autres révélations au casting ?

Photo d’illustration par Harald Krichel