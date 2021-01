Dead Cells : Un essai gratuit pour les membres du Nintendo Switch Online dès le 26 janvier

A l’occasion du lancement imminent de sa prochaine extension Fatal Falls, Dead Cells sera jouable gratuitement sur Switch pour tous les membres du Nintendo Switch Online dès la semaine prochaine. Comme l’indique le compte Twitter français officiel de l’entreprise japonaise, l’offre débutera le 26 janvier et prendra fin le 1er février.

Un excellent metroidvania qui vous tend les bras

Les abonnés au Nintendo Switch Online vont bientôt pouvoir jouer gratuitement à #DeadCells ! Téléchargez-le maintenant pour y jouer dès le 26/01 : https://t.co/LogP9KDY3P pic.twitter.com/1d43wv6KCu — Nintendo France (@NintendoFrance) January 19, 2021

Vendu à plus de 3,5 millions d’exemplaires dans le monde, le titre est un excellent metroidvania avec des composantes rogue-lite développé et édité par le studio français Motion Twin. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test du jeu. Notez aussi que, à compter de la semaine prochaine, l’entreprise proposera de nombreuses promotions sur sa pépite et ses DLC pendant une dizaine de jours.

Dead Cells est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.