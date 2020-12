Dead Cells passe un nouveau cap et aura droit à un troisième DLC

Parmi les plus gros succès du jeu indépendant au cours de la dernière décennie, un certain Dead Cells ne s’en sort pas mal du tout. Et cela tombe bien, puisqu’il s’agit d’un jeu made in France, développé par une équipe que l’on devine généreuse. En effet, du haut de ses 3 millions de ventes, ce Rogue-Lite teinté de Metroidvania jouissait de deux DLC et de mises à jour régulières. Et ce n’est visiblement pas parti pour changer.

3,5 millions et du nouveau contenu

Sorti en août 2018, Dead Cells a véritablement créé la surprise. Il faut dire que ce jeu indépendant, développé par les français de chez Motion Twin, a de sérieux arguments à faire valoir. Il tombait par ailleurs au bon moment, en plein boom du Rogue-Lite. Un genre qui fait les beaux jours de l’indé, d’ailleurs, puisque ces derniers temps nous en consommons par palettes entières. Cette année par exemple, l’excellent Hades a fait l’unanimité.

Plus tôt dans l’année, nous vous annoncions que le titre de Motion Twin dépassait déjà les 3 millions de copies écoulées. Un chiffre tout simplement énorme pour une production de cette envergure. Pour fêter cela, le développeur faisait parvenir une nouvelle maj de contenu, faisant suite à deux DLC. Cette semaine, nous apprenons que Dead Cells a passé un nouveau cap. L’occasion idéale pour annoncer un nouveau contenu téléchargeable.

Après The Bad Seed et Rise of the Giant, les amoureux du titre auront droit à un certain Fatal Falls. Celui-ci arrivera « prochainement », proposera deux nouveaux biomes, sera proposé 4,99 euros, et vient en quelque sorte célébrer les 3,5 millions de ventes du soft. Quoique Motion Twin précise bien que ce nouveau contenu, comme les précédents, a pour but premier de financer un nouveau projet.