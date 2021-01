Dead Cells date sa prochaine extension nommée Fatal Falls

Disponible depuis maintenant plus de deux ans, Dead Cells revient pourtant régulièrement se frotter à l’actualité. Il faut dire que Motion Twin gardait quelques belles surprises dans sa manche pour faire gonfler le contenu de son Metroidvania / Rogue-Lite à petit feu. Prochaine en date, l’extension Fatal Falls prend date.

Arrivée prévue fin janvier

Après une bonne quantité de mises à jour gratuites, mais surtout deux DLC facturés 4,99 euros (Rise of the Giant et The Bad Seed), Dead Cells aura bientôt droit à une nouvelle extension. Nommée Fatal Falls, cette dernière proposera son lot de nouveautés, à commencer par deux biomes inédits, Les Temples Brisés et Les Rivages Eternels, ainsi qu’un boss, L’épouvantail.

En parallèle, ce DLC au contenu solide embarquera une dizaine de tenues, sept nouvelles armes, mais surtout une poignée de créatures inédites. Notez que dans Dead Cells, chaque monstre a son pattern bien à lui, et la manière de la mettre à terre est chaque fois différente. Voilà qui promet un renouvellement certain dans son système de jeu, de quoi faire grossir sa durée de vie déjà extraordinaire, autant grâce à son contenu qu’à son affiliation au Rogue-Lite.

Avec toutes ces précisions, Motion Twin et Evil Empire nous font parvenir une courte vidéo de gameplay qui nous montre plus en détail à quoi ressembleront les environnements neufs, mais aussi les nouveaux monstres. Enfin c’est surtout la date de sortie de Fatal Falls qui nous intéresse, évidemment, et celle-ci est fixée au 26 janvier prochain. Ce troisième DLC sera lui aussi affiché à 4,99 euros.

Notez qu’en parallèle de cette sortie, Motion Twin prévoit plusieurs petites promotions pour les joueurs qui n’auraient pas encore craqué pour Dead Cells et ses extensions. Pendant environ dix jours passé le 26 janvier, il sera possible de profiter de 50% de remise sur le jeu, mais aussi de 30% sur le DLC The Bad Seed. La Switch accueillera quant à elle une compilation nommé The Fatal Seed Bundle, qui sera affichée à 19,99 euros pendant dix jours avant de passer à 29,99 euros.