Dead By Daylight est gratuit sur l’Epic Games Store, Godfall Challenger Edition offert la semaine prochaine

Tous les jeudis de chaque semaine, l’Epic Games Store et à disposition des jeux gratuits pour tout le monde, à récupérer pendant un temps limité pour qu’ils vous appartiennent pour toujours par la suite. Comme annoncé la semaine dernière, on a aujourd’hui droit au très populaire Dead By Daylight, et on connait également les jeux qui seront offerts la semaine prochaine.

Les jeux de la semaine prochaine annoncés

Cette semaine, vous pouvez donc vous rendre sur l’Epic Games Store et mettre la main sur Dead By Daylight, qui, on le rappelle, propose une expérience asymétrique avec des participants qui incarnent des survivants, tandis que l’un des joueurs ou joueuses incarne un tueur à leur poursuite. Il est aussi possible de récupérer gratuitement le jeu while True: learn(), basé sur le codage. Vous avez jusqu’au 9 décembre pour récupérer ces jeux.

La semaine prochaine, l’Epic Games Store se met au diapason du PlayStation Plus, puisque c’est Godfall Challenger Edition qui sera offert. Cette version se concentre uniquement sur l’endgame du jeu, sans l’histoire, avec des bonus pour accéder à différents modes entre amis. Prison Architect sera lui aussi offert.