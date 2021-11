Epic Games Store : Dead By Daylight sera offert du 2 au 9 décembre

Comme chaque semaine, l’Epic Games Store offre à la communauté de pouvoir mettre la main sur un ou deux jeux gratuits. Cette semaine, c’est The Hunter: Call of the Wild qui est à l’honneur, et la semaine prochaine, nul doute que le jeu offert intéressera beaucoup de monde, puisqu’il s’agit de Dead By Daylight.

Les jeux offerts de la semaine prochaine

L’un des jeux les plus populaires du moment sera donc offert sur l’Epic Games Store dès la semaine prochaine, du 2 au 9 décembre. Pour rappel, Dead By Daylight propose une expérience multijoueur asymétrique, où certaines personnes incarnent des innocents pourchassés par un autre participant qui est dans la peau d’un tueur. Le jeu a eu droit à plusieurs collaboration de prestige aux cours des années, comme avec Hellraiser et Resident Evil.

Vous aurez simplement à vous rendre sur la page du jeu sur l’Epic Games Store pour l’ajouter à votre bibliothèque, et l’avoir gratuitement à vie. Si vous êtes amateurs de codage, while True: learn() vous sera aussi offert durant cette même période.