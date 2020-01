Days of War sortira de son early access le 30 janvier

Sorti en accès anticipé début 2017, Days of War aura pris son temps avant de sortir en version définitive. Il faut dire que les débuts ont été fastidieux avec moins d’une centaine de joueurs à son lancement. Pas évident quand on se présente comme un jeu multijoueur. Mais le studio a tenu bon et après de nombreuses mises à jour, le titre va enfin sortir de son early access.

Une mise à jour majeure en approche

Graffiti Games et Driven Arts viennent ainsi d’annoncer que la sortie de Days of War se fera le 30 janvier 2020. Trois ans quasiment jour pour jour après son accès anticipé donc. A cette date, le jeu profitera d’une mise à jour majeure avec la promesse « d’une refonte complète et l’ajout de contenu massif » avec de nouvelles armes, de nouvelles armes et d’autres joyeusetés. Un éditeur de cartes arrivera tout comme la possibilité de jouer hors ligne avec des bots.

Histoire de fêter la nouvelle comme il se doit, les développeurs viennent de mettre en ligne une nouvelle bande-annonce qui nous met dans l’ambiance de la Seconde Guerre Mondiale. Comme quoi, en ce début d’année, il y aura de quoi se plonger dans un autre jeu de tir que les séries Battlefield et Call of Duty. Reste à voir si la dynamique sera suffisante pour garder les joueurs en haleine. Days of War sera disponible sur PC via Steam.