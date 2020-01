Comme chaque année, la franchise à succès Call Of Duty verra son épisode sortir en fin d’année avec son lot de nouveautés (ou pas). Et il semblerait que pour Treyarch, qui est en charge du projet pour le prochain opus, le jetpack ne soit pas d’actualité. Ce qui fait grincer quelques dents du côté de la communauté.

Un objet qui divise la communauté

C’est sur le réseau social Twitter que la nouvelle a été lâchée par un employé de Treyarch en réponse à un fan qui leur intimait de réintégrer les jetpacks à la licence. La réponse du responsable en game design, David « Vahn » Voderhaar, ne peut pas être plus clair que le « NON » en majuscule. Apparemment selon les développeurs, l’intégration d’un tel objet ne résoudra pas les soucis de la licence.

Les réponses sous le tweet ne se sont pas fait attendre de la part des fans et divisent. Certains estiment que cela permettrait de dynamiser le jeu dans ses déplacements alors que d’autres soutiennent les développeurs à ne pas ajouter de jetpack. Mais pas de miracle en vue pour les joueurs, Treyarch semble bien décidé à rester ferme sur ses positions et souhaite revenir dans une ambiance un peu plus terre à terre avec le prochain titre.

En attendant des nouvelles sur ce prochain jeu qui devrait être un Black Ops, nous rappelons que Call of Duty: Modern Warfare est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.