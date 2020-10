Days of War

Days of War est un jeu de tir à la première personne qui se déroule au cours de la Seconde Guerre Mondiale et nous plonge dans des batailles multijoueurs jusqu'à 32 joueurs. Très inspiré de séries telles que Call of Duty ou encore Battlefield, Days of War est également considéré comme un successeur spirituel de Day of Defeat. On incarnera un soldat d'infanterie et l'on devra faire face à nos assaillants dans divers modes de jeu comme Domination.