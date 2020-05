Days of Play 2020 : L’abonnement PlayStation Plus 12 mois à 41.99€ 🔥

Les Days of Play 2020 sont lancés et Sony propose moult promotions sur ses produits. En plus de divers packs et de plusieurs jeux au rabais, dont la liste complète est disponible à cette adresse, on y retrouve l’abonnement PlayStation Plus qui est à prix réduit.

Le PlayStation Plus 12 mois en promo

Comme très souvent pendant ces opérations, c’est l’abonnement 12 mois au PlayStation Plus qui est listé à tarif réduit. La promotion est d’ailleurs la même qu’habituellement, c’est-à-dire 41.99€ au lieu de 59.99€. C’est donc l’occasion de s’abonner de nouveau ou de prolonger son abonnement actif.

On rappellera que l’offre est cumulable et que vous pouvez vous ré-abonner même si l’abonnement actuel est toujours en cours. C’est donc le moment de faire quelques économies et d’anticiper. On rappellera d’ailleurs que les jeux du mois sont Farming Simulator 19 et Cities Skylines et que les prochains, pour juin, seront annoncés dans les prochains jours.