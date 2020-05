PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus Mai 2020

Chaque mois, le constructeur Sony propose de nouveaux titres à ceux qui sont abonnés au PlayStation Plus. Après Shadow of the Colossus et Sonic Forces en mars et Uncharted 4 et DiRT Rally 2.0 en avril, voyons ce qu’il y a en mai.

Présentation du PS Plus mai 2020

En mai, les joueurs pourront profiter de deux références du genre simulation/gestion. On aura d’un côté Farming Simulator 19, dernier épisode en date de la célèbre franchise de jeux de simulation agricole et de l’autre, Cities Skylines, où il faudra bâtir et gérer sa propre ville.

Si l’on est face à deux bons titres dans leur catégorie, reste qu’il s’agit d’un genre pas forcément très bien adapté aux consoles de salon, même si ce dernier a profité d’un portage correct. Les joueurs ne sont donc pas forcément tous satisfaits. Quoiqu’il en soit, on vous les présente en vidéo et on vous rappelle qu’ils arriveront le 5 mai dans la journée.